Este total look de Gucci ha sido uno de los más originales y acertados de la noche.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Si hay algo que nos gusta más que disfrutar de una buena alfombra roja, es repasar a la mañana siguiente nuestros looks favoritos mientras tomamos ideas para crear nuestros estilismos de cara a la temporada de fiesta que está a la vuelta de la esquina. Por eso, después de enamorarnos del vestido galáctico de Sienna Miller en la gala LACMA Art+Film, queremos dedicar unos minutos a repasar otro de los looks más originales y diferentes de la noche, el de Dakota Johnson.

La actriz de '50 sombras de Grey' sorprendió con su elección que, si bien se alejaba por completo de los clásicos vestidos que estamos acostumbradas a ver en estos eventos, era una apuesta arriesgada pero con la que demostró que no hace falta optar por una falda para triunfar en la alfombra roja. Así, Dakota se decantó por un top joya plateado con una enorme hebilla en el centro y escote 'side boob' y unos originales pantalones de talle muy alto y corte de tipo 'wide leg' en tejido satinado de seda de un sutil color champagne.

Así, no solo ha conseguido demostrar que la combinación de metales plateado + cobre funciona a la perfección, sino que deja claro arriesgar puede ser sinónimo de ganar siempre que se haga con estilo.

Se trata además de un total look ideado expresamente para ella por el diseñador Alessandro Michele, director creativo de Gucci (la firma encargada de organizar el evento), que es íntimo amigo de la actriz, por lo que tiene mucho más mérito, ya que no se ha limitado a escoger una prenda de la última colección, sino que ha creado el outfit de cero con la ayuda del diseñador. Como único accesorio ha elegido unas sandalias plateadas, también de Gucci, que ponen el broche de oro (o de plata en este caso) a un estilismo único y deslumbrante.

En cuanto al maquillaje, la actriz ha optado por un look bastante discreto con un sutil ahumado en los ojos, un toque de colorete e iluminador en el rostro y unos labios en color granate que resaltan sus bonitas facciones.

Por supuesto, no es la única que deslumbró en su paso por la alfombra roja, por lo que si quieres descubrir todos los looks de la noche no te pierdas este repaso que hacemos por las imágenes de todos los estilismos que nos cautivaron en esta décima edición de la gala LACMA Art+Film.