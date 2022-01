La actriz, que asiste a esta gala por primera vez, ha escogido un diseño de Temperley London impecable ¡y con truco tanto en el escote como en la espalda!

SILVIA VÁZQUEZ

Desde que la organización confirmó que la actriz participaría en la ceremonia, estábamos deseando que Clara Lago pisara la alfombra roja de los Premios Feroz 2022. Y su aparición ha sido, como acostumbra en cada photocall que pisa, impecable gracias a un vestido de Temperley London que ha dejado sin palabras a sus fans.

Llama la atención que, pese a ser un nombre consolidado de nuestro cine, la intérprete nunca hubiera asistido a estos galardones organizados por la Asociación de Informadores Cinematográficos. Este año, por fin ha ocurrido y, aunque asiste en calidad de entregadora y no de nominada, ha deslumbrado al Auditorio de Zaragoza con un diseño que haría las delicias de cualquier invitada.

Se trata de un vestido largo de la colección primavera/verano 2022 de esta firma londinense que adoran las 'it girls' y que está presente incluso en el armario de la reina Letizia o Kate Middleton. Esta pieza en concreto cuenta con detalles ornamentados en azul y en negro y su favorecedor patrón llama la atención por dos motivos: el escote corazón que incluye un tejido transparente para evitar imprevistos y, cómo no, la espectacular espalda casi descubierta por completo.

En cuanto a los gestos de belleza, Clara ha confiado en el maquillador Pedro Cerdeño que ha creado para ella un look 'beauty' con productos de Dior.

En el último tiempo, la intérprete ha despuntado en el mercado latinoamericano. Tiene pendiente dos estrenos: la película 'Books & Drinks', que ha rodado en República Dominicana, y la serie 'Limbo... hasta que lo decida', una producción argentina que ha tenido una gran acogida por la crítica (en el Festival de series de Cannes, hasta donde Clara viajó para su presentación, competía por cuatro de los premios grandes). Tanto es así que ya ha renovado por una segunda temporada incluso antes de su emisión en Star, el canal de series de Disney+. En ella, Clara se mete en la piel de Sou, una niña pija con un pasado por resolver al que debe enfrentarse tras la muerte de su padre, un magnate de la cosmética de Buenos Aires.

Por otra parte, mientras en el ámbito personal su historia de amor con Jose Lucena continúa avanzando lejos de los focos, a nivel profesional tiene entre manos varios proyectos que no dejan de darle alegrías. Para empezar, la Fundación Ochotumbao que dirige junto a su ex Dani Rovira recibió el Premio Nacional de Derechos de los Animales 2021 y, además, la empresa de comida vegana (Be clever, be vegan) que ha creado recientemente junto a Lorena Izquierdo está teniendo una gran acogida entre los amantes de la comida saludable.