¿Se puede ir con una camiseta blanca a una alfombra roja? Irina Shayk tiene claro que sí

El poder de los básicos es incuestionable y este look de la modelo así lo demuestra.

Julia García

¿Cuál es la mejor manera de dar visibilidad y protagonismo a un collar en un look de fiesta? La pregunta seguro que genera debate, pero la mayoría responderíais que con algún vestido escotado que debe a la joya el terreno despejado en contacto con la piel del pecho. Pero es posible que cambiéis de opinión cuando veáis cómo ha acudido Irina Shayk a una fiesta de Swarovski en Nueva York: ¡con falda larga y camiseta blanca y lisa de algodón!

Como lo lees, una de las modelos más prestigiosas del mundo ha decidido plantarse en una fiesta de gala en Manhattan de la firma de joyas fabricadas con delicados y lujosos cristales con la camiseta básica que tú te pones con los vaqueros para ir a hacer recados o para echar la mañana en la universidad si tienes la suerte de estar en dicha etapa.

Y lo mejor de todo es que no podemos criticar el look porque es original como pocos siendo muy minimalista en esencia al mismo tiempo, distinto a casi todo lo que habíamos visto en eventos de este tipo, al menos este año, y encima consigue su objetivo, que no es otro que el collar sea protagonista.

Pero es que no contenta con combinar una camiseta de algodón de manga corta completamente lisa junto a una falda larga en color negro con pliegues en su parte baja —una falda de fiesta, acorde con el protocolo clásico de estas fiestas formales, en definitiva—, Irina Shayk no ha dudado en añadir un toque trendy a su outfit al lucir también guantes largos en color negro, a juego con la falda, cubriendo así la totalidad de la piel de sus brazos que hubiera quedado a la vista de llevar solo la citada camiseta.

El estilismo de la modelo rusa nos demuestra una vez más que los límites, en lo que respecta al protocolo y los códigos de estilo, hace ya tiempo que saltaron por los aires. Vivimos en una época en la que lo importante es disfrutar y pasárselo bien jugando con las infinitas posibilidades que nos dan los creadores de moda.

Sobre todo, una época en la que tenemos que reconocernos cuando nos miremos al espejo. Y si tú vas a gusto con una camiseta blanca básica a una fiesta, pues ya sabes que te la puedes poner perfectamente. Solo tienes que encontrar la fórmula ideal, e Irina Shayk te lo ha puesto en bandeja con este look en Nueva York.