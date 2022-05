La cantante cubana ha optado por un diseño de dos piezas de Prabal Gurung con el que ha triunfado (y además es sostenible).

Tamara Conde

El pasado lunes 2 de mayo se celebró el evento de moda más esperado del año, en el que podemos ver desfilar a nuestras 'celebrities' favoritas por una alfombra roja repleta de looks impresionantes, atrevidos y memorables. Sí, estamos hablando de la Gala MET. Los estilismos de este año no han dejado indiferente a nadie y es que hemos podido disfrutar de una triunfante Blake Lively, una inesperada Gigi Hadid y una rompedora Rosalía. La Met Gala 2022 deja una larga lista de looks que pasarán a la historia de la moda. Entre otros, destaca el de Camila Cabello, que ha lucido un dos piezas de color blanco de lo más original, del diseñador estadounidense Prabal Gurung.

Celebrada en el 'Metropolitan Museum of Art' de Nueva York, esta edición se convertía en una de las más ansiadas, al ser la segunda entrega de 'La moda en Estados Unidos'. Concretamente, este año, el código de vestimenta se ceñía al 'gilded glamour', el 'glamour' en la Edad de Oro y la gala se celebraba bajo el nombre 'In America: An Anthology of Fashion'.

Y aunque hemos podido ver looks completamente distintos, cada uno con sus toques más personales y originales, una tendencia que se ha repetido y de la que Camila Cabello ha formado parte es la de recrear vestidos de novia, como han hecho Emma Stone o Kylie Jenner. Camila Cabello ha querido sumarse a ellas con un conjunto que, además, es sostenible y 'upcycled', es decir, creado a partir de materiales ya utilizados a los que se les da una segunda vida.

El dos piezas de la cantante está formado por un top con escote de pico inverso, tiras cruzadas y hombreras. La falda por su parte, es la joya del look y es que a parte de tener una cola infinita con la que ha invadido (literalmente) la alfombra roja, cuenta con unos inmensos volantes decorados con flores en la parte delantera. Además, las flores que tanta originalidad aportan al estilismo, las lleva también en el pelo, con un moño alto al más estilo flamenco.

Con joyas plateadas y brillantes y unas perfectas uñas (que también son blancas y llevan flores), Camila Cabello ha completado su look en su segunda Gala Met en la que, esta vez, ha posado sola ante las cámaras.