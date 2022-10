Blanca Suárez y el secreto que comparte con Alicia Vikander para deslumbrar en la 'red carpet'

La actriz ha llevado el mismo modelo que su homóloga sueca en el Festival de Cannes 2022

Si bien reconocemos que la promoción de una película debe ser un trabajo muy duro, con madrugones a diario (aunque no menos desestabilizadores que los de los rodajes), muchos nervios y una buena cantidad de preguntas que responder ante los micrófonos y en entrevistas, admitimos que estamos encantadas de que Blanca Suárez esté en ese mismo punto solo por la cantidad de estilismos con los que nos está congratulando.

La actriz sabe muy bien cuáles son sus puntos fuertes y, en caso de distraerse en ese sentido, cuenta con el apoyo de su estilista, Freddy Alonso (que también firma los looks de Vicky Luengo, Ana Rujas o Milena Smit), para crear algunas de las propuestas más arriesgadas de la alfombra roja nacional. Ya sea que haya 'red carpet' o no, sabe sacarle el máximo partido a la actriz, que ahora se encuentra en uno de los momentos más intensos de su carrera profesional, convertida no solo en una intérprete cada vez más valorada, sino también en un icono de la moda.

Ya lo dijo Pilar Rubio en 'El Hormiguero' el pasado lunes, cuando Blanca Suárez visitó, junto al también actor Rubén Cortada, el plató del programa que conduce Pablo Motos: "Ella no es que sea una persona que siga las tendencias, ella marca tendencia". Y, efectivamente, así se ha dado el caso gracias a la presentación de su última película 'El cuarto pasajero'. En primer lugar, para el espacio de Antena 3, optó por un estilismo 'preppy' firmado por Louis Vuitton con el que demostró que la corbata floreada y el cuello calado ya no son cosa del pasado.

A continuación, para el 'photocall' de la cinta en Madrid, ha llevado un 'total look' en color negro que nos ha fascinado por completo. Al igual que Eva Longoria o Cara Delevingne, que han abandonado las blusas para dejar pasar a los sujetadores y bikinis como alternativa bajo la blazer, de lúrex y a juego con un pantalón 'baggy' con puño bajo, Blanca ha optado por un top con transparencias, escote cuadrado y cuello 'halter'. En combinación con unas sandalias abiertas con finísimas tiras negras y una llamativa pedicura en color azul eléctrico, el resultado de esta propuesta ha sido más que espectacular.

Por la noche, en cambio, la actriz ha elegido un diseño que nos sonaba mucho y hemos recordado que lo vimos hace relativamente poco, en el marco del Festival de Cannes 2022. Fue concretamente Alicia Vikander quien escogió una idea del mismo diseñador, Louis Vuitton, pero en color blanco. Para aportar aún más brillo a la noche madrileña, Blanca Suárez ha elegido el mismo modelo en color dorado con botones perlados en la parte delantera. Se trata de un chaleco sin mangas de corte desigual.

Este diseño, muy atrevido para una 'red carpet' nacional, se caracteriza porque en la parte de delante se eleva, aportando gran volumen a la altura de las caderas, para luego caer a ambos lados, con un formato que recuerda especialmente a una bufanda. Para darle un toque de sofisticación aún mayor, presenta una serie de flecos en color blanco en los bordes. Ante una obra de arte de estas características, Blanca ha optado por completar su look con detalles que permiten centrar la atención en la confección de la 'maison' francesa, como un pantalón de color negro a juego con unos salones de raso con puntera de pico.