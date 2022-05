Blake Lively se atreve con un vestido convertible en la Gala Met 2022

La actriz ha homenajeado a la Estatua de la Libertad.

Hace apenas unos días, el Costume Institute del museo Metropolitan de Nueva York dio a conocer cuál sería el código de vestimenta oficial para la Gala MET 2022 y determinó que la etiqueta de esta ocasión sería el 'glamour' de la Edad de Oro de Estados Unidos y, en concreto de la ciudad de Nueva York. En este sentido, conviene recordar que el pasado septiembre pudimos disfrutar de la gala de 2021 con la temática 'In America: A Lexicon Of Fashion', con una alfombra llena de looks imborrables, como viene siendo habitual en esta cita con la moda.

Este año era el momento de la esperadísima segunda parte de esta fiesta temática, que se ha desarrollado bajo la etiqueta de 'In America: An Anthology of Fashion', donde el denominado Gilded Glamour ha inundado las escaleras más famosas de la historia actual de la moda de Nueva York. Kim Kardashian con un vestido que emula al que llevó Marilyn Monroe en el famoso 'Happy Birthday' de Kennedy, Bella Hadid al estilo dominatrix de Burberry y Jessica Chastain, más 'Tammy Faye' que nunca con una propuesta de lentejuelas de Gucci, han llevado algunos de esos 'outfits' que nos va a costar olvidar.

Sin duda, una de las grandes protagonistas de la noche ha sido Blake Lively, que ha sido capaz de superarse a sí misma con una originalísima idea de Atelier Versace, donde no ha faltado ese 'glamour' que exigía el 'dress code', ni tampoco volumen ni brillo. La actriz ha sido una de las coanfitrionas del evento, junto a su marido, Ryan Reynolds, Regina King -una de las tres presentadoras de la gala de los Oscar- y Lin-Manuel Miranda, figura destacada de los musicales de Broadway.

Teniendo en cuenta este gran papel protagonista, Blake Lively no ha perdido la oportunidad para lucir una especie de viaje en el tiempo acerca de la Gran Manzana sobre su piel, con un vestido de la firma italiana hecho a medida y formado por tres capas. La primera de ellas es una prenda de estilo bustier con bordados. A continuación, una sobrefalda que rodea su cintura, con una larguísima cola en colores azules. Finalmente, un enorme lazo tamaño XXL en color salmón que el personal le ha retirado durante el posado para hacer magia.

Asimismo, la a actriz ha querido explicar en qué consiste su propuesta: "Me fijé en la arquitectura de Nueva York", ha comentado, insistiendo en que tuvo como referencia el Empire State Building para el vestido en conjunto, seguido de la Grand Central Station y su constelación en el techo - que ha llevado en la falda- y, finalmente, la corona que lleva la Estatua de la Libertad. Por si eso fuera poco, Blake ha optado por unas joyas de Lorraine Schwartz que le han dado homogeneidad la resultado.