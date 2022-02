La actriz ha mezclado con éxito tres elementos que, aunque están totalmente en tendencia, no siempre es fácil combinar.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

No hay alfombra roja o premiére en la que el nombre de Bárbara Lennie no salga a la palestra cuando se trata de hablar de las más elegantes. Se ha ganado a pulso el ser una de las mejor vestidas del cine de nuestro país y así ha vuelto a demostrarlo a su paso por el la gala de los Premios Goya 2022.

La actriz ha viajado hasta Valencia para asistir a la 36 edición de los premios más importantes del cine, y para la ocasión ha elegido total look de Gucci con joyas de Cartier. Su original vestido presentaba la combinación perfecta de varios elementos que, aunque están totalmente en tendencia, no siempre es fácil mezclar. Así, la veíamos lucir unos mitones de plumas negras en los bazos, una falda dorada metalizada y un pronunciadísimo escote en V con un arnés blanco que iba de los hombros hasta la cintura.

En cuanto al look beauty, ha optado por llevar el pelo suelto, algo que no hemos visto mucho en estos premios, y un maquillaje muy natural con ojos ahumados y labios nude.

En esta ocasión no formaba parte del listado de nominadas, pero eso no significa que no haya parado de trabajar este año. Después de lanzarse, junto a Irene Escolar, a la producción con 'Escenario 0', una rompedora propuesta escenográfica para HBO, estrenó en Netflix 'El desorden que dejas' y se convirtió en una de las producciones más seguidas del momento. "Venderle la historia a HBO fue, sorprendentemente, lo más fácil. Ellos entendieron muy rápido el proyecto y nos dieron mucha libertad para elegir directores y actores. En tres meses lo hicimos todo: pre, producción y postproducción. Lo más difícil fue gestionar la envergadura del proyecto y un nivel de estrés importante, porque todo el tiempo había problemas que resolver. Fue un trabajo de urgencia, pero lo repetiría con más margen de tiempo, porque vivirlo resultó precioso. Hay algo mágico en generar proyectos: imaginar, proponer, unir talentos, crear sinergias... lo vengo haciendo desde que soy pequeña, de manera más underground, y me he dado cuenta de que me gusta mucho", nos decía en una entrevista sobre esta nueva faceta como creadora.

Además, muy pronto en la cinta que acaba de rodar, la adaptación de la novela de Torcuato Luca de Tena, 'Los renglones torcidos de Dios', que aún está pendiente de estreno y que ha sido dirigida por Oriol Paulo.