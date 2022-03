Anya Taylor-Joy, con corsé y transparencias, roba la fiesta post-Oscar

La protagonista de 'Gambito de Dama' vuelve a fascinar de Dior.

Horas después de conquistarnos con un vestido lencero en 'very-pery' -el color Pantone de 2022 -Anya Taylor-Joy volvió a lucir en la madrugada de este lunes su belleza fascinante y esquimal en una de las fiestas post-Oscar que se celebraron tras la popular ceremonia cinematográfica, y para la que escogió una de sus fórmulas preferidas del último año para robar photocalls.

Tal y como hizo el pasado mes de septiembre tras los Premios Emmy, cuando se erigió en diosa incontestable y semicubierta por lencería vintage en color vainilla y capa de Dior, la actriz de 'Gambito de dama' ha vuelto a conquistarnos con un estilismo romántico, de delicadeza gótica, protagonizado por transparencias.

Un vestido romántico tipo corsé, culotte en negro y delicada falda de tul de la misma firma francesa —que ha combinado con labios rojísimos, piel blanca, joyas de Tiffany y zapatos de tacón negros— son los elementos con los que Anya Taylor-Swift ha hecho levitar los flashes mientras posaba con los labios cerrados y la mirada exótica, perfilada y separada en la entrada de la fiesta de Vanity Fair.

El accesorio con el que ha puesto el broche final a este estilismo de 10, muy diferente a los outfits con pantalones jogger que emplea habitualmente en su día a día, es un velo de tipo redecilla con forma ovalada que cubría solo su cabeza, un complemento misterioso y sugestivo del que es una gran fan en todas sus versiones (con anterioridad, ha brillado con tocados de redecilla).

Desde que la protagonista de 'Última noche en el Soho' se convirtió en la embajadora de moda y el rostro del maquillaje de Dior, sus posados en las grandes galas figuran entre los más radiantes y esperados. Además de haber sido reconocida como 'rostro del año' según los Premios CFDA 2021, los conocidos 'Oscar de la Moda', nos ha fascinado con originales manicuras que revisan las francesas, con dos líneas finas de color negro, o con peinados de inspiración vintage, como el beehive.

La actriz, además, vive un excelente momento profesional. Tras 'Gambito de dama', que le brindó un Globo de Oro a mejor actriz de miniserie y un premio del Sindicato de Actores, ha participado en las películas 'Los nuevos mutantes', 'Última noche en el Soho' o 'Here are the young men'.

