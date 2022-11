El látex también es para la alfombra roja y el look de Anya Taylor-Joy azul eléctrico así lo corrobora

La actriz ha acudido a la premiére de The Menu en Londres con un conjunto de Alexander McQueen que no ha pasado en absoluto desapercibido.

Julia García

Una de las estrellas más interesantes sobre una alfombra roja es Anya Taylor-Joy porque siempre tiene la capacidad para sorprendernos. Lo mismo se convierte en toda una reina de hielo de blanco y con maxitrenza que tira de transparencias como en la pasada edición de los premios Oscar o juega a ser una Barbie vestida de pies a cabeza de color rosa. Desde que le conocimos por su papel en la exitosa miniserie Gambito de dama no ha habido renuncio estilístico en el que le hayamos pillado. Por algo el Consejo de Diseñadores de Moda de América (CFDA) le nombró en los conocidos como "Oscar de la moda" como rostro del año el pasado 2021. Un título que sigue defendiendo a pesar del paso del tiempo como acaba de demostrar en su última aparición.

La actriz ha acudido al estreno de la película The Menu con un look que de nuevo ha sido el centro de todas las miradas. En este caso no solo por el vibrante tono elegido, un azul cobalto realmente favorecedor, sino por el material del que estaban confeccionados tanto el vestido de falda asimétrica de volantes y parte superior tipo corsé terminada en escote corazón, como los guantes de ópera de los que iba acompañado: el látex.

Alexander McQueen es la firma detrás de este conjunto que presentó como parte de su colección primavera-verano para el 2023 que pone el énfasis en este tono azul eléctrico tan característico. Pero sobre todo llama la atención, como decíamos, por el látex en el que han sido creados, un tejido al que celebrities como Kim Kardashian han sabido sacar el máximo partido desde hace años y ahora ha pasado a estar visto con muy buenos ojos sobre la pasarela por ser pura vanguardia.

Sobre todo porque ahora este material logra adquirir otras formas menos cañeras que la de los ajustados monos acharolados y se presenta en vestidos más sofisticados como este que luce Anya-Taylor Joy con su larga melena suelta peinada con raya a un lado y unas ondas marcadas.

Anya-Taylor Joy presentaba así su último trabajo en la gran pantalla, The Menu, una cinta en la que comparte protagonismo con Ralph Fiennes y Nicholas Hoult y que cuenta la historia de una joven pareja que viaja a uno de los destinos más exclusivos del mundo para cenar en un restaurante que ofrece una experiencia culinaria única, tan única que el chef ha preparado un ingrediente secreto que tendrá un resultado sorprendente en los dos enamorados.