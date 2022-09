Ana de Armas pone el broche de oro al Festival de cine de San Sebastián

Con un crop top metalizado y una falda negra de larga abertura, la actriz ha deslumbrado en la alfombra roja de la 70ª edición del certamen.

Julia García

Ya te avisamos hace unas horas cuando vimos a Ana de Armas llegar a San Sebastián con un vestido minimalista en color blanco y botines con tachuelas que estábamos deseando ver qué as se había guardado debajo de la manga para su aparición en la alfombra roja. Y no ha defraudado la actriz cubana. En la jornada diurna de este sábado, de Armas había llevado un sencillo look formado por camisa blanca y pantalón negro, así que después de dos outfits elegantes pero también discretos, tocaba arriesgar en la alfombra roja de la presentación de Blonde en el Festival de Cine de San Sebastián.

Eso sí, cuando podíamos pensar que aparecería con otro vestidazo como ya hizo en Venecia hace unos días por partida doble, la nominada al Globo de Oro ha dado otro golpe de timón al apostar por una combinación de falda larga y cropped top espectacular. Especialmente llamativo es este último, un diseño de Louis Vuitton, firma de la que Ana de Armas es embajadora, una prenda de manga larga compuesta por escamas metalizadas que recuerdan a las mallas metálicas de los caballeros medievales, salvando las distancias, por supuesto.

Sí que tiene algo de medieval la prenda, que va en la misma línea del vestido de la colección crucero de Vuitton que lució en el estreno en Los Angeles de El hombre invisible hace algunas semanas, la película que ha rodado para Netflix junto a Ryan Gosling y Chris Evans.

Está claro que le ha gustado a Ana de Armas la apuesta por los reflejos y los metalizados de Nicolas Ghesquiére, y prueba de ello es que ha insistido en ellos para poner la guinda a la 70 edición del festival de cine de Donosti.

Como acompañamiento del cropped top, la actriz que se dio a conocer en España por El internado cuando era una adolescente ha elegido una sensual falda negra con una larga abertura delantera que dejaba a la vista parte de sus piernas.

Unas sandalias de tacón negras clásicas y elegantes y unos pendientes largos que se veían por delante de su larga melena peinada por detrás de las orejas y con raya al medio han sido los toques finales de otro look superlativo de Ana de Armas. Ya hemos perdido la cuenta de todos los que lleva de este nivelazo…