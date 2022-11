Flores, cut out y mix blanco y negro: el look de Ana de Armas que es pura sofisticación

La actriz ha sido una de las mejor vestidas sobre la alfombra roja de los Premios Governors con un espectacular diseño de Louis Vuitton.

María Aguirre

La alfombra roja de la decimotercera edición de los Governors Awards en Los Angeles no tiene nada que envidiar al cartel de las mejores galas del sector de la cultura, Oscars incluida. Jessica Chastain, Margot Robbie, Florence Pugh, Olivia Wilde, Cate Blanchett… y entre todas estas estrellas femeninas de Hollywood también ha brillado Ana de Armas.

La actriz nominada al Globo de Oro ha vuelto a dar la razón a Louis Vuitton y Nicolas Ghesquière, que hace ya tiempo que apostaron por Ana de Armas como una de las embajadoras de la marca. No es de extrañar viendo la elegancia, la sofisticación y, no menos importancia, la versatilidad de la joven de 34 años en las alfombras rojas.

Camaleónica como muy pocas estrellas internacionales, todavía no hemos descubierto algo que a Ana de Armas no le quede sobresaliente. No ya bien, sino espectacular. Y espectacular es como ha lucido en la alfombra roja de los citados Governors Awards celebrados en Los Ángeles.

Para la ocasión, de Armas ha elegido, de la mano de su estilista Samantha McMillen —muy cercana a Karl Lagerfeld en su momento, viste a algunas de las mujeres más elegantes de Hollywood, como Elle Fanning, por ejemplo— un impresionante conjunto en blanco y negro formado por una falda larga y un top cut out decorado con incrustaciones brillantes.

Ambas piezas son auténticas joyas pero juntas adquieren un nivel superior. La combinación de colores, de volúmenes, de texturas e incluso de cantidad de tejido opuesta, ya que la falda se prolonga hasta el suelo, donde arrastra una pequeña cola, y el top es justo lo contrario, con un escote a la espalda y detalles cut out en la parte frontal.

Un impresionante collar de diamantes con pendientes a juego han sido la compañía perfecta elegida por Ana de Armas para este lookazo de Louis Vuitton. Ambas joyas han brillado especialmente en el rostro de la actriz cubana gracias a que ha optado por llevar su larga melena recogida por completo.

Desde luego, si los Governors Awards son una primera toma de contacto en la carrera a los Oscar, a los que Ana de Armas se postula con su interpretación de Marylin Monroe en Blonde, la actriz vinculada a España no ha podido empezar con mejor pie en estilo en una alfombra roja que ha tenido un nivel excelso.