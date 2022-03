Amaia Romero confirma el regreso del corsé en los Premios Gaudí

La artista, que está a punto se sacar a la luz su nuevo disco, fue una de las encargadas de entregar en la gala uno de los galardones de la noche.

Julia García

Tras las ceremonias de entrega de los Premios Goya, los Feroz y los Forqué que han tenido lugar en las últimas semanas, llega el turno de los Premios Gaudí. La Academia del Cine Catalán ha celebrado su gran fiesta con una gala a la que han acudido numerosos rostros conocidos y en la que las películas Sis dies corrents, de Neus Ballú y Libertad de Clara Roquet con cinco y cuatro estatuillas respectivamente, han sido las triunfadoras de la noche.

La alfombra roja de los Premios Gaudí 2022 Ver 10 fotos

La alfombra roja se ha desplegado para acompañar a los más de 1300 invitados a la Sala Oval del Museo Nacional de Cataluña en la que se ha disfrutado de una ceremonia que ha contado con un escenario central de 360º y que no tenía presentadores salvo los que han ido apareciendo para anunciar los ganadores en las diferentes categorías. Entre quienes han tenido esta labor figura Amaia Romero, encargada de pronunciar el nombre del afortunado en llevarse a casa el premio a mejor música original por una película que, en este caso, ha sido los responsables de la banda sonora original de Mediterráneo.

Un estreno el de la artista en este evento que no ha pasado inadvertido, especialmente porque sobre la alfombra roja ha vuelto a demostrar que tiene mucho que decir con su personal estilo.

El gran protagonista del look de la cantante ha sido el corsé en tono crudo que aparecía sobre el vestido largo beige, el cual contaba con cuerdas anudadas en la zona del escote y de tirantes anchos, en una combinación actualizada de los diseños de época.

Amaia lo ha lucido de manera sencilla, con su pelo largo peinado suelto, con raya en medio y completamente liso, acompañado simplemente de unas sandalias de tacón negras y una discreta gargantilla dorada muy fina a juego con unos pequeños pendientes.

La aparición de Amaia Romero en un acto así coincide con la próxima publicación del que será su segundo disco, el cual llevará por título Cuando no sé quién soy y en él estarán presentes algunas de las canciones que hemos ido conociendo en las últimas semanas como Yo invito, Quiero pero no o Yamaguchi, además de otras nuevas inéditas e incluso una colaboración con la que fuera su compañera de programa en Operación Triunfo, Aitana Ocaña, llamada La canción que no quiero cantarte.