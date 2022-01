Nominada a actriz revelación (tanto en estos Feroz como en los próximos Goya) por su papel en la película 'El buen patrón', Almudena Amor es una de las grandes promesas del cine español... y también de las alfombras rojas. ¡'Lookazo'!

SILVIA VÁZQUEZ

Acaba de llegar a la industria, pero Almudena Amor apunta muy alto, y hay que seguirle la pista. Protagoniza dos de las películas del año, 'El buen patrón' y 'La abuela', lo que la sitúa como una de las grandes promesas de su generación. Precisamente ha sido su debut en la cinta de Fernando León de Aranoa el que le ha valido la nominación a Mejor actriz revelación de película en estos Premios Feroz 2022 que se celebran este sábado. Y eso no es todo: en los próximos Goya también competirá por este mismo título.

Pero esta madrileña de 27 años no solo está despuntando en la pantalla, también lo hace en las alfombras rojas. Hasta ahora la habíamos visto, deslumbrante, en el Festival de Cine de San Sebastián y en los Premios Forqué; y este sábado que aspira a subirse al escenario del Auditorio de Zaragoza para recoger el galardón que otorga la Asociación de Informadores Cinematográficos Españoles, no podía ser menos. ¡Menudo look charlestón que se ha marcado!

La intérprete ha escogido un llamativo vestido rojo con brillos cuya estructura sorprende por el cuello alto y la abertura infinita en la pierna. A los pies, una sandalias en piel de color fucsia con tira de vinilo del mismo color de la firma española Lodi redondean el conjunto. El toque de diversión, al más puro estilo años 20, lo añaden esos guantes blancos teatrales que suben hasta el codo. ¡Ideal!

Mención aparte merecen sus elecciones de belleza: un moño alto con flequillo que estiliza sus facciones y un maquillaje de ojos fantasía creado por el maquillador Iván Gómez, el embajador de Chanel en España. Iván ha preparado su piel con Nº 1 de Chanel y Ultra Le Teint para conseguir un aspecto natural, hidratada, pero con terminación en textura mate. Sus ojos liberan un destello de luz en color nácar rico en textura con la sombra, pero el toque secreto de este maquillaje es generar otro destello luminoso a la altura de la pupila, en las pestañas inferiores, este gesto genera un velo de luz inmediato al parpadear al mismo tiempo que proporciona un efecto de mirada misteriosa.

Antes de empezar a soñar con el cine, Almudena Amor estudió la carrera de Publicidad e hizo un máster en Diseño, que compaginó con una discreta carrera como modelo para sacarse un dinerillo extra. Pero, por azares del destino, un día decidió ser valiente y apostarlo todo a su pasión.

Explicaba en una entrevista en El País que su cabeza hizo clic cuando un desconocido le preguntó a qué se dedicaba y ella le retó a que lo adivinara. "Tienes cara de actriz", le espetó ese "tipo con acento argentino". "Me di cuenta de que eso era lo que realmente quería y de que la única persona que me había dicho que no podía hacerlo era yo", asegura.

Fue entonces cuando comenzó a formarse como actriz profesional y, después de varios cástings, le llegó su gran oportunidad. "He tenido la suerte de compartir muchas horas de trabajo con Javier Bardem", dijo en los Forqué sobre esta película que ya le ha cambiado la vida. En ella da vida a Liliana, la mujer que pone en riesgo el equilibrio de la empresa de Blanco, el personaje de Bardem.