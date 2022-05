Adriana Lima emula a Rihanna y presume de embarazo en Cannes de la forma más sexy

La brasileña, que está esperando su tercer hijo, ha deslumbrado en la alfombra roja del Festival de Cannes con un vestidazo negro que deja al descubierto su tripita.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Los códigos del embarazo en el mundo de la moda están cambiando. Si hace años las opciones premamá se reducían a petos vaqueros y prendas generalmente 'oversize', en los últimos tiempos los límites de vestuario para esos 9 dulces meses se han dinamitado. Gran parte de la 'culpa' de esto la tiene la cantante Rihanna, que desde que anunció que esperaba su primer hijo con el rapero A$AP Rocky, no hay día que no nos sorprenda con un look aún más atrevido y sexy que el anterior.

Sin embargo, Adriana Lima no ha querido ser menos, y ayer demostró en la alfombra roja del Festival de Cannes que se puede optar por un modelito sexy y elegante, que enseñe tripita y que eleve el concepto premamá a un nivel desconocido hasta ahora. Así, escogió un sensual diseño de manga larga y escote pico con un gran cut-out en la zona de la barriga, que la deja completamente al aire y la convierte en la protagonista del look.

Esta no es la primera vez que la vemos lucir barriguita de esta forma tan sexy, ya que hace solo unas semanas la vimos en el desfile de Alexander Wang, donde se subió a la pasarela con la tripita al descubierto y un look oscuro de aires 'dominatrix'. Desde el anuncio de su embarazo, el ex ángel de Victoria's Secret apenas se había dejado ver en eventos públicos ni en las redes, por lo que su presencia en el desfile de Los Ángeles causó sensación. Allí compartió pasarela con compañeras de profesión como Alessandra Ambrosio o Candice Swanepoel, que se reunieron para el regreso del diseñador Alexander Wang, apartado del mundo de la moda desde 2019 después de que unas acusaciones de agresión sexual lo obligaran a tomar un descanso de dos años.

De esta forma la top siguió los pasos de otras modelos que habían presumido de barriguita en un 'show' de moda a lo largo de su carrera, como Lily Aldrige, Irina Shayk, Coco Rocha o Heidi Klum, quien confesó recientemente que desfiló embarazada de 4 meses para Victoria's Secret.

Pero puede que la mayor influencia haya sido Rihanna, la mujer que está revolucionando la moda premamá en los últimos meses a golpe de transparencias, 'crop tops' y escotes imposibles.