Llévate ya este producto de Zara por culpa del pronóstico del tiempo

El entretiempo se caracteriza por una inestabilidad de temperaturas usual. Es la época del año que más revuelto se encuentra nuestro armario y, por eso, nos cuesta mucho elegir un look del día adecuado. O nos abrigamos mucho o pasamos algo de frío, no hay término medio. Pero con estos días de calor, nos hemos venido arriba y somos muchas las que ya hemos hecho el cambio de armario y hemos despedido las prendas de abrigo. Con este calor, no era para menos. Pero nuestro meteorólogo de confianza siempre está ahí para ponernos los pies en la tierra y recordarnos que estamos en temporada de cambios bruscos de temperaturas y que, tal y como sucederá este fin de semana, los días de lluvia estarán muy presentes.