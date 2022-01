La actriz ha elegido un vestido de pedrería con una abertura en la pierna y taconazo de infarto.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Abril Zamora es una de las mujeres del momento por méritos propios. Hace muy poquito que estrenó 'Todo lo otro', serie en la que figura como guionista, actriz y productora, pero lleva muchos años demostrando que se merece ese espacio en el universo del entretenimiento y no ha dejado de luchar por ello. Por eso, finalmente está recogiendo todo lo que ha sembrado en series como 'Señoras del (h)ampa', 'Élite' o 'Vis a Vis'.

Hoy pisa la alfombra roja de los Premios Feroz 2022 y lo hace enfundada en un brillante vestido de pedrería largo hasta los pies y con una impresionante abertura lateral que deja al descubierto una de sus piernas al más puro estilo Angelina Jolie. Lo ha combinado con unas sandalias anudadas al tobillo y con aplicaciones de piedras en el mismo tono champán que el vestido.

En cuanto a los accesorios, ha optado por adornar su look con un anillo y unos pendientes de brillantes que terminan de darle luz al look.

Para el maquillaje, se ha decantado por un look bastante nude para el rostro, a excepción de los labios rojos, que aportan un toque de color a su estilismo.

¿Quieres ver el resto de looks de la alfombra roja? Aquí los tienes todos.

Abril Zamora ha logrado posicionarse entre las mujeres más influyentes de nuestro país gracias, principalmente, a la visibilización de la transexualidad. No obstante, a pesar de servir de ejemplo para muchas personas que desean iniciar esta transición, la guionista reconoció en su reciente visita a 'El Hormiguero' que no le gusta que se destaque eso de ella. "Muchas veces me esfuerzo por ir a los estrenos porque es importante. Me gusta estar en los sitios como persona trans sin hablar de la transexualidad. Ese es el siguiente paso", comentó con Pablo Motos.

Llevaba 35 años siendo Abel Zamora, dramaturgo, director y actor, interpretando pequeños papeles en series de éxito ('Los hombres de Paco', 'Hospital central'), dirigiendo obras teatrales y webseries. Y entonces tomó la decisión de abrazar su condición de transgénero y empezar la transición. Ni lo oculta, ni se avergüenza (en su Instagram mantiene las fotos que colgó en su día como Abel), ni quiere tampoco que esa característica se convierta en la única etiqueta que le aplican. Le dieron un papel en 'Vis a Vis' que la convirtió en un rostro popular para el público y le valió una nominación a mejor actriz revelación por la Unión de Actores. Desde entonces su estrella ha subido sin parar y parece que tenemos Abril Zamora para rato.