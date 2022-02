La actriz ha llenado de glamour la alfombra roja con este romántico vestido firmado por Chanel y maquillaje de Lancôme.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

La actuación de Penélope Cruz en 'Madres Paralelas' ha dado la vuelta al mundo y, como suele ocurrir cada vez que participa en alguna película española, su trabajo ha recibido un buen reconocimiento por parte de crítica y público. Además, es una de las nominadas a Mejor Actriz Protagonista en esta edición de los Premios Goya 2022 y, tanto si se lleva el premio como si no, seguro que encabeza la lista de las mejor vestidas de la noche.

Así, la hemos visto deslumbrante con un vestidazo de estilo romántico y de corte princesa en color rosa maquillaje, con pequeñas flores bordadas en rojo, rosa y blanco repartidas por toda la prenda, firmado por Chanel.

En cuanto al look beauty, se ha mantenido fiel a su estilo, eligiendo un semi recogido muy elegante, que combinaba a la perfección con su clásico maquillaje compuesto por labios nude, ojos marcados con delineado superior e inferior, cejas marcadas y piel natural. Pablo Iglesias, su maquillador para Lancôme asegura que se trata de un look de maquillaje muy primaveral y fresco, al igual que su vestido. La piel, jugosa e iluminada en lo alto del pómulo, solo lleva un golpe de colorete en tono coral". Para los ojos, Pablo ha intentado destacar con un acabado cálido, delineado por dentro y por fuera con una mezcla de lápiz negro y marrón. El sombreado es en tonos tierra, burdeos y ocre, con un toque de dorado y cobre en el párpado móvil. Lleva abundante máscara de pestañas, por supuesto. En los labios, que van maquillados en tono teja, hay una novedad: además de su perfilado habitual, he puesto un toque de brillo.

Además de por su romántico vestido, la hemos visto derrochando amor en la alfombra roja, donde ha tenido la oportunidad de posar junto a su marido, así como con los otros dos españoles nominados a los Premios Oscar, Alberto Iglesias y Alberto Mielgo. No han faltado tampoco los abrazos a algunas de sus compañeras, como Milena Smit o Aitana Sánchez Gijón, así como a su amiga Cate Blanchett.

En Hollywood acaba de estrenar 'Agentes 355', una divertida, violenta y vertiginosa cinta de espías donde realiza un trabajo completamente distinto al que hace junto a Pedro Almodóvar. Allí ya es toda una celebridad, de hecho, acaba de ser nominada a los Oscar como Mejor Actriz Protagonista por su papel en la cinta del manchego. No será la única española que acuda a la gala como nominada, ya que su marido, Javier Bardem aspirará a un Oscar a mejor actor protagonista por 'Being the Ricardos', mientras que Alberto Iglesias competirá en la categoría de mejor banda sonora por, también, 'Madres paralelas'.

En una entrevista concedida hace solo unas semanas, Penélope nos habló también de su faceta como madre, y de cómo intenta educar a sus hijos en la igualdad de género. "Lo hago de la misma manera que me enseñaron mis padres y que le enseñaron los padres de mi marido (Javier Bardem) a él. Eso tiene que estar muy presente desde el primer día, tienes que llevarlo en la piel, no hay otra forma de ver las cosas, verlo natural, no puedes criarles de una forma y explicarles que las cosas son de forma diferente... Así lo viví yo con mis padres y mis hermanos: a nosotras, a Mónica y a mí, nos educaron igual que a mi hermano Eduardo. No había nada que nos pidieran que no le pidieran a él, o al revés y las cosas que nos estaban prohibidas a nosotras, también a él. Mi madre es muy fuerte, y una feminista natural. Las cosas son como son, tenemos que ser iguales y no hay otra manera, y eso es lo que ví mientras crecía. Escuchando su mensaje, pero sobre todo viéndolo todos los días, así que eso se convierte en parte de ti y es lo que transmites a tus propios hijos".