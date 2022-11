Paz Vega y los dos looks que llevaremos a la oficina este invierno

No es este el único look que le hemos tenido la oportunidad de fichar del armario de la ganadora de un Goya por Lucía y el sexo. La segunda de sus propuestas ha sido una en la que entran en juego como elementos unas botas altas negras y un vestido midi rojo. Un dúo que lo tiene todo para funcionar si tenemos en cuenta la clásica mezcla de colores y las líneas minimalistas de la prenda y del calzado que al no correr riesgo no dejan margen al error.