Paula Echevarría revela cuál es la prenda infalible que te ayudará a elevar cualquier look

Ella que fichó en Zara los pantalones para vestir sabe que en estos, en jeans o en looks de invitada de entretiempo, hay una prenda que es necesaria, y que reconvertirá y elevará cualquier look de temporada. ¿Sabes ya de cuál hablamos? La blazer básica oversize se convierte en esa prenda capaz de adaptarse a cualquier look. De hecho, esta prenda es el abrigo de temporada ideal para crear todos esos looks a capas estilosos.