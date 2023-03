Paula Echevarría sabe que el pantalón efecto cuero se combina con zapatillas

Aunque es cierto que por su inspiración vamos a querer llevar vestidos camiseros con botas, la actriz nos vuelve a dar una nueva lección con una tendencia que formará parte de muchos looks diarios de entretiempo. Y no, no hablamos de un diseño en concreto, sino de un tejido que seguirá prevaleciendo una temporada más. Hablamos del efecto cuero y de los pantalones que lucirás sin descanso.