Del vestido hecho con spray sobre el cuerpo de Bella Hadid al cierre triunfal de Cher en Balmain o los zapatos nenúfar de Loewe. Repasamos los hitos de los desfiles de París que han incendiado las redes.

ALVARO FERNÁNDEZ-ESPINA

Que hablen de uno, aunque sea bien. Bajo este proverbial aforismo acuñado por Salvador Dalí parecen haberse dejado llevar las firmas más punteras de moda a la hora de proyectar las presentaciones de sus colecciones de primavera/verano 2023. Y es que el ruido mediático en las redes es la nueva obsesión en torno a la que giran las astucias informativas de las marcas que aspiran a triunfar entre las nuevas generaciones de consumidores.

Mucho más allá de los ávidos miles de pares de ojos que se posan sobre sus creaciones durante los escasos 12 minutos de media que dura un desfile (más de 20 en el caso de Balmain), conseguir que la puesta en escena sea tan magnética que además atraiga la atención de los objetivos del móvil de los asistentes para que los catapulten a la blogosfera de Instagram es el mayor afán. Los recursos de los que disponen van de puestas en escena tan teatrales que dejarían a un espectáculo del Circo del Sol a la altura de una función escolar o invitadas de fama interplanetaria. Solo un par de ejemplos que enmarcan la hoja de ruta que han seguido en los desfiles de la Semana de la Moda de París y de los que por su repercusión, destacamos diez.

Coperni: el vestido líquido de Bella Hadid

Decididos a reconfigurar el paradigma de la feminidad contemporánea, según manifestaban en la nota de prensa que acompañaba a su desfile, Sébastien Meyer y Arnaud Vaillant, el dúo artífice de la firma Coperni, deleitaron a sus invitados con el que probablemente sea el instante más memorable de esta semana de la moda parisina. Tras una sucesión de vestidos lenceros cortados al bies y con sensuales y estratégicos cortes, alternados con piezas de cuidados patrones sartoriales, llegó el look final, hecho en directo sobre el cuerpo desnudo de Bella Hadid por dos asistentes que la rociaron con un spray sintético que acabó por solidificarse. Pura alquimia con la que los diseñadores ensalzaban su interés por las posibilidades que las nuevas tecnologías pueden ofrecer.

Balmain: la fuerza arrolladora de Cher

El Stade Jean Bouin de París fue el mastodóntico escenario donde 7.000 personas presenciaron el desfile de Balmain. Una oda al compromiso que Olivier Rousteing ha adquirido con la intención de modernizar y democratizar la moda. El crisol multicultural en el que ha convertido sus potentes diseños cobró en esta ocasión además referencias pictóricas barrocas impresas sobre prendas como corsés, vestidos o pantalones, incluso tejidos naturales realizados por artesanos. Aunque todo esto quedó en un segundo plano cuando tras el carrusel final, Cher irrumpió sobre la pasarela como artista estelar invitada al ritmo de su icónico tema 'Strong Enough'.

Dior: el guiño al pasado

Si para el otoño/invierno actual Maria Grazia Chiuri ha querido articular un repertorio de tintes futuristas y de tejidos urbanos con referencias moteras entre otras, su apuesta para el verano que viene fue diametralmente opuesta. Su desfile de primavera fue una mirada retrospectiva al pasado a través de la noble italiana convertida en reina francesa Catalina de Medici, cuya influencia en la corte fue no menos importante en el vestuario. "La idea era jugar con esta referencia y cuánto dialogan la moda y el poder", dijo Chiuri. De esa forma las crinolinas y los vestidos encorsetados tomaron una nueva relevancia confeccionadas en tejidos tan dispares como el encaje negro o la rafia.

Christian Dior - París - Mujer - Primavera-Verano 2023 Ver 86 fotos

Balenciaga: el barrizal

Y la nieve se derritió, como siempre pasa, hasta convertirse en barro. La continuidad argumental de Demna retomó el escenario apocalíptico de su desfile de invierno 22-23, un temporal de nieve y viento, para dar paso a un auténtico barrizal por el que las modelos se deslizaron, manchando en el camino sus zapatos y los bajos de los vestidos, además de salpicar impunemente a los asistentes de la primera fila. Kanye West abrió el espectáculo con una chaqueta técnica y pantalones de cuero con rodillas reforzadas, atuendo militar rematado con una gorra de béisbol y un protector bucal con logo. En las modelos que le siguieron la ropa estaba tratada para parecer vieja, algunos llevaban bolsas hechas con animales de peluche que parecían haber pasado por una guerra. El último look era una referencia al actual discurso del 'upcycling', con un vestido de cuero hecho a base de uno de los bolsos estrella de la casa, el Lariat.

Saint Laurent: las siluetas infinitas

La eterna elegancia francesa que encapsula la 'maison' enhebra para la próxima temporada gracias a las manos de Anthony Vaccarelo dos estéticas que podrían parecer contradictorias pero que sin embargo se funden con solvencia. Inspirado en los cortes y las formas longilíneas de los años 30 y de la rigidez y la contundencia armada de la década de 1980 toma forma una propuesta en la que destacan los vestidos largos hasta el suelo, ceñidos, de manga larga y con cuello alto, que sin embargo resultan altamente seductores gracias a tejidos semitransparentes. A estas prendas se suma como un efectivo comodín el abrigo de hombreras marcadas y silueta masculina, largo también hasta el suelo. Como colofón y guiño al 'glam' ochentero, los tops y vestidos fruncidos terminados en capuchas que recuerdan a Grace Jones.

Dries van Noten: la lucidez sartorial

Hacía la friolera de dos años y medio que el belga no desfilaba sobre una pasarela a la forma tradicional. Y eso no solo se reflejó en el entusiasmo del público asistente, sino de la euforia creativa del diseñador que comenzó con una ristra de looks íntegramente negros. Estas veinte primeras salidas, que según van Noten le habían inspirado la obra 'Cuadrado Negro' de Malévich, fueron un ejercicio conceptual en el que se permitió centrarse en las texturas y los acabados de las prendas. Superado esto, le sucedieron un despliegue de combinaciones en tonos pastel, declinadas en piezas de corte masculino, que terminaron con estampados florales multicolores que celebraban un ansiado optimismo.

Loewe: los zapatos nenúfar

La provocación, en el más amplio sentido del término, y con todas sus posibles aplicaciones a la expresión artística, es el fundamento principal del trabajo de Jonathan Anderson para Loewe. Después de haber convertido objetos cotidianos como los globos de agua en detalles decorativos o las formas vanguardistas como las siluetas de los coches en sus diseños para la temporada anterior, el surrealismo se desató de cara al próximo verano con los nenúfares como uno de los elementos recurrentes, desde la pechera de los vestidos, a los que se enrollaban alrededor del cuello, hasta los empeines de las sandalias de tacón. Otra pieza que volverá a convertirse en objeto de culto en cuanto llegue a las tiendas.

Victoria Beckham: a la conquista de la ciudad

Después de una década como referente dentro del calendario de la semana de la moda neoyorquina y de haber celebrado en Londres con un desfile sus primeros diez años de trayectoria, la ex spice reconvertida en diseñadora toma la ciudad más exquisita de la industria de la moda para acabar de apuntalar su reputación y predicamento como auténtica creadora de estilo. La sensualidad de los conjuntos de seda con caída y protagonismo cromático fueron el sello principal del esperado debut parisino de Victoria.

Victoria Beckham - París - Mujer - Primavera-Verano 2023 Ver 41 fotos

Chanel: viaje al centro del 'allure'

Con la clásica cinta emblemática de la 'nouvelle vague' francesa 'El año pasado en Marienbad', dirigida por Alain Resnais en 1961, como punto de partida, Virginie Viard quiso traducir los códigos estéticos que definen a la 'maison' (y que permanecen inamovibles desde que Coco los forjara hace casi un siglo) para traerlos a la actualidad. Aunque el mismo Lagerfeld también recurriera a la película para el desfile de primavera/verano 2011 el enfoque de esta ocasión no era tan grandilocuente en lo que a puesta escena se refiere pero sí en propuesta estética. Todo a través de una proyección rodada por los fotógrafos Inez y Vinoodh protagonizada por la última musa de la casa, Kristen Stewart. Explorando la libertad de una mujer, tanto de movimiento como de expresión, Viard imagina un collage de glamour, mezclado con modernidad y ligereza. Símbolos de la feminidad, desde perlas y lentejuelas hasta lazos y plumas, se posan sobre gasas de seda, lunares y tweed de pata de gallo. La sensualidad abunda en las proporciones cambiantes de suavidad, estructura y adornos preciosos.

- 3 debuts, el regreso de Paris Hilton y otros 8 hitos para no olvidar estos desfiles de Milán

- ¿Existe un estilo 'madrileño' de moda? Esto dice este perfil de Instagram con cientos de fotos de 'street style' de la capital

Louis Vuitton: hacia una nueva dimensión

En colaboración con el artista francés Philippe Parreno junto con Jabes Chinlund y de vuelta al carrusel del Louvre tras algunas temporadas desfilando en la fundación Louis Vuitton a las afueras de París, el despliegue escénico que propuso Nicolas Ghesquière recordaba a una flor carnívora gigante que acabara de abrirse en el centro de la plaza. Las referencias galácticas también estaban muy presentes, recordando al mismo tiempo a una gran nave espacial de la que comenzaron a surgir modelos cuyas prendas y accesorios estaban ampliadas y maximizadas, desde cremalleras gigantes hasta bolsos en forma de llavero. Además de este juego de proporciones, los efectos ópticos de los estampados y los tejidos fueron otro de los grandes asuntos que ocuparon la colección. Como ya nos tiene acostumbrados Ghesquière, nada es a simple vista lo que parece en sus diseños. Demostrando una gran libertad para romper las barreras, puso el punto final a la semana de la moda de París.