La 30ª edición de la pasarela 080 Barcelona Fashion regresó ayer a su escenario más emblemático de los últimos años, el Recinto Modernista de Sant Pau.

Myriam Serrano

Había ganas y se notó. Tras cuatro ediciones digitales -por la pandemia y por la apuesta innovadora de la pasarela- el público celebró ayer la vuelta a la presencialidad, en un evento marcado por la moda circular y la tecnología. Hasta el viernes, desfilan 23 marcas y diseñadores y se presentan novedades como el Reborn Fashion Show, un desfile de ropa de segunda mano y reciclada y otras actividades paralelas alrededor de la sostenibilidad.

Lola Casademunt by Maite, en uno de los desfiles más concurridos y aclamados, presentó su colección para la próxima primavera-verano 2023, 'Dreaming Africa', que nos transportó al continente con sus característicos estampados 'animal print', colores vibrantes y piezas que van desde trajes chaqueta a sobrevestidos y capas vaporosas con lentejuelas o motivos bordados. "De aquí a París y Nueva York", nos dijo tras el éxito, presenciado en el 'front row' por las actrices como Cristina Brondo y Elena Gadel y las presentadoras Marta Torné y Ruth Jiménez. La marca vive un despegue imparable y su expansión internacional desde hace tres años, con Maite Gassó Casademunt como presidenta y directora creativa al frente de la compañía que creó su madre, Lola Casademunt.

Además de Escorpión, con su impecable punto; la marca de 'swimwear' All that she Loves, con una colección inspirada en las calas de la Costa Brava, y Tíscar Espadas y su propuesta atemporal y sin género, llamó la atención la 'influencer' Gala González, que debutó sobre la pasarela con su marca de ropa, Amlul, que puede presumir de una producción 100% hecha en España y un modelo de consumo responsable.