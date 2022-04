La 29ª edición de la Semana de la Moda de Barcelona ya ha comenzado, marcada, de nuevo, por una firme apuesta por la digitalización y la moda de autor.

SILVIA VÁZQUEZ

Esta semana en Barcelona se respira moda. La nueva edición de la 080 Barcelona Fashion, la pasarela impulsada por la Generalitat de Cataluña, ya ha comenzado y esto es todo lo que debes saber para sacarle el máximo partido.

Los diseñadores

Un total de 22 diseñadores, diseñadoras y marcas de moda mostrarán sus nuevas colecciones en esta 29ª edición del certamen. Los desfiles se celebrarán entre el miércoles 6 y el viernes 8 de abril y reunirán a nombres consagrados de la industria como Avellaneda, Custo Barcelona, Lola Casademunt By Maite o Simorra con otras enseñas más jóvenes que están pisando fuerte en los últimos tiempos.

Hablamos de firmas como Paloma Wool (la favorita de las chicas de 'Operación Triunfo' y de 'Élite' y con fans internacionales como Bella Hadid o Kaia Gerber), Is Coming (presente en el armario de la reina Letizia) o Yolancris (entre sus logros está vestir a Rosalía, Beyoncé, las hermanas Kardashian...); todas ellas dispuestas a marcar el ritmo de las próximas tendencias.

Además hay varios debuts que prometen dar que hablar (Avec Studio, Reveligion...) y uno de los más esperados es el de KM by Lange, la marca fundada por la diseñadora ucraniana Kati Lanhe, quien se vio obligada a salir de su país tras el estallido del conflicto entre Rusia y Ucrania y cruzar la frontera a pie con una maleta que llenó con las muestras de las piezas que quería presentar en la Fashion Week de Barcelona.

Km By Lange - Barcelona - Mujer - Otoño-Invierno 2022-2023 Ver 23 fotos

La digitalización

Por cuarta edición consecutiva, la pasarela catalana ha optado por un formato mayoritariamente digital para su puesta en escena. La pandemia precipitó en 2020 el auge de este modelo que la industria ya llevaba tiempo tanteando y, dos años después, se puede confirmar que los desfiles y 'fashion films' a través de la pantalla tienen gancho. ¿Lo mejor? Que puedes disfrutarlos todos desde la web de 080 Barcelona Fashion o seguirlos, foto a foto, en Woman.es.

Sin embargo, desde 080 Barcelona tampoco han querido renunciar a la magia de una buena fiesta y, para dar el pistoletazo de salida, reunieron el martes a unos 300 profesionales del sector (estilistas, diseñadores, modelos, fotógrafos, influencers...) en el Convent dels Àngels, que forma parte del conjunto del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA).

Precisamente en este espacio es donde las marcas participantes grabaron a mediados de marzo sus 'fashion films', aprovechando el cambio de exposiciones que estaba realizando el museo. Estos desfiles se emiten cada tarde en franjas de quince minutos y van acompañados de contenidos adicionales, como makings off de las grabaciones o diálogos entre los diseñadores en los que hablan sobre creatividad, sostenibilidad, metaverso, etc. ¡Imperdibles!

El calendario

Miércoles, 06.04.2022

18.45 h AVELLANEDA

19.00 h KM BY LANGE

19.15 h REVELIGION

19.30 h ESCORPION

19.45 h MENCHEN TOMAS

20.00 h CUSTO BARCELONA

20.15 h THE (REAL) GARCIA

20.30 h THE LABEL EDITION

Jueves, 07.04.2022

19.00 h TXELL MIRAS

19.15 h EÑAUT

19.30 h YOLANCRIS

19.45 h VICTOR VON SCHWARZ

20.00 h LEBOR GABALA

20.15 h TÍSCAR ESPADAS

20.30 h LOLA CASADEMUNT BY MAITE

Viernes, 08.04.2022

19.00 h PALOMA WOOL

19.15 h EIKO AI

19.30 h THE ARTELIER

19.45 h AVEC ESTUDIO

20.00 h IS COMING

20.15 h ANTONIO MARCIAL

20.30 h SIMORRA