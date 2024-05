Estamos obsesionadas con el top de Zara de Amelia Bono que tiene lista de espera

Nuestra tienda ‘low cost’ favorita es imparable. No hay semana que no traiga novedades que despierten sentimientos. Crean verdaderos tesoros y, sin duda, no hay ninguno que pase desapercibido. Ahora que además estamos renovando armario y preparando la colección de cara a verano, podemos encontrar piezas que son increíbles y que no tardan en colarse en los armarios de expertas. De hecho, Amelia Bono no ha podido esperar más y ha sido de las primeras en estrenar el top joya que ha lanzado la firma esta misma semana.