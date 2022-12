Vas a querer seguir los pasos de Nuria Roca y llevar este 'total look' de fiesta a tu próximo evento navideño

Quedan escasos días para poder sentarnos a la mesa y celebrar la Nochebuena, la fecha que marca el comienzo de las tradicionales fiestas navideñas, y nosotras todavía no hemos dado con los looks definitivos para el sinfín de celebraciones que tenemos por delante. Al menos, no con todos. Por ello, propuestas como la que Nuria Roca acaba de publicar en su perfil de Instagram se convierten en un soplo de aire fresco y resulta inevitable dejarlas pasar.