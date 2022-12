Nuria Roca encuentra el jersey de punto más calentito e ideal para dar un toque de color a tus looks de invierno

Nuria Roca retomó el mando del programa con un estilismo que no pasó por alto. Desde el comienzo de 'La Roca' en octubre de 2021, los looks de la presentadora a golpe de color, tendencia y originalidad, se han convertido en uno de los grandes atractivos, en una constante fuente de inspiración para la gran legión de seguidores que reúne a lo largo y ancho de la península situándola. El de ayer no fue excepción. En esta ocasión, la presentadora valenciana optó por una sencilla falda midi de Mango en color negro a la que añadió un cinturón con hebilla de gran tamaño y efecto piel de cocodrilo para potenciar la silueta y al mismo tiempo aportar un toque desenfadado, que combinó con acierto con un atractivo jersey de punto trenzado en color morado de la firma Esprit que rápidamente se situó como el gran atractivo del look. Calentito, favorecedor y con un tono que es máxima tendencia, lo tenía todo para triunfar.