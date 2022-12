Nuria Roca demuestra que en Navidad también sigue teniendo cabida el 'animal print'

No hay Navidad que llegue y que no ponga patas arriba la industria de la moda. Conforme se van acercando los mejores días del año, los escaparates se tornan de colores más vistosos para darnos ideas de lo que puede suceder en las noches más especiales de diciembre, en las que no faltan las lentejuelas y otras texturas 'brilli brilli' que invitan a disfrutar de la fiesta y el champán.