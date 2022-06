700 horas de trabajo y miles de perlas: estos son algunos de los detalles del vestido que Donatella Versace ha creado para Britney Spears

Tenemos todos los detalles del vestido que lució la cantante en su boda con Sam Asghari y sobre el maquillaje que lució la artista.

Ha sido una de las mejores noticias del fin de semana: ¡Britney Spears y Sam Asghari ya son marido y mujer! La pareja por fin se dio el 'sí, quiero' en una ceremonia celebrada el pasado sábado en su propia casa de Los Ángeles, con una pequeña cantidad de invitados. Todos pudimos ver la felicidad de la artista a través de las redes sociales y algo, muy poquito, del vestido de novia que, por la amistad de la cantante con Donatella Versace, le hizo la firma italiana.

Puede que sabiendo las ganas que teníamos de ver con todo detalle el vestido de novia, Atelier Versace ha hecho público el boceto y un video con la elaboración del traje. Se trata de un diseño confeccionado en una delicada seda blanca, con escote vertical que envuelve los hombros y se combina una fila de botones de perlas en la espalda. Compuesto por un corsé que se estrecha en la cintura con una abertura en la parte delantera de la pierna, por detrás continúa con tres pliegues que caen desde la cintura en cascada en una cola de tres metros. En el boceto, se puede leer «Con amor» y la firma de Donatella Versace, que además de la creadora del vestido, fue una de las invitadas a la boda de la cantante.

El velo era impresionante, compuesto por cuatro metros y medio de tul de seda. El 'look' se completó con guantes de tul adornados con perlas, que fue lo único un poco criticado por recordar a los que llevan las niñas en su primera comunión, y zapatos de salón de raso blanco a juego. El vestido fue cosido a mano por los sastres de Atelier Versace durante más de 700 horas. El marido de Britney Spears, Sam Asghari también lució un esmoquin personalizado de Atelier Versace.

Para el gran día, Britney Spears confió en el maquillaje de Charlotte Tilbury que colaboró con la novia en la creación de un 'look' de novia atemporal, protagonizado por colores rosas para darle un brillo de amor embellecedor. Sin embargo, la encargada de maquillar a Britney el sábado pasado fue la sobrina de la 'make up artist' británica, Sofia Tilbury que dio vida a un maquillaje atemporal y de ensueño para realzar la belleza natural de la novia.

'Queridos, me sentí tan emocionada y honrada de que me pidieran que diseñara el look de novia de Britney. Britney es la REINA DEL POP y un ICONO de nuestro tiempo que nos ha inspirado y empoderado a todos con su alegría y energía positiva. Es una BELLEZA NATURAL y tiene los ojos marrones más fascinantes. Queríamos crear un look intemporal y resplandeciente que complementara y realzara sus cuatro vestidos de Versace, diseñados por mi talentosa amiga Donatella. Creamos un look de día y de noche, brillante y soñado, que se adaptara a sus cambios de vestido. Comenzando con una piel bellamente radiante, añadiendo un suave ojo ahumado, mejillas de color melocotón y, por supuesto, ¡el labio de novia perfecto en color rosa palo! Mi talentosa sobrina Sofia Tilbury la acompañó ese día para dar vida al look. ¡HERMOSA y FELIZ! Les envío mucho AMOR, LUZ Y MAGIA a Britney y Sam por su fabuloso y divertido futuro juntos', compartió Charlotte con sus seguidores.

Pero como ocurre siempre con Britney también hubo momentos inesperados, como el ataque de pánico que le dio poco antes de su boda y que ella mismo reconoció en un mensaje a sus fans publicado en Twitter,: 'Wow!! Es la leche. Lo hicimos, nos hemos casado. Fue el un día espectacular. Por la mañana estaba muy nerviosa, pero a las 2 de la tarde lo sentí. Nos estamos casando. Tuve un ataque de pánico, pero luego me recompuse', dijo la cantante.