Cada vez hay más opciones de vestidos de novia y celebraciones: para todos los gustos y bolsillos, como demuestra esta novia.

Clara Hernández

No hay una única forma de celebrar una boda ni un único tipo de vestido de novia. Y los presupuestos y opciones para cada una de esas partidas son, cada vez, más amplios y diversos. Así lo ha demostrado una novia de Los Ángeles, Kiara Brokenbrough, que se ha hecho viral en TikTok y se ha convertido en la estrella invitada del programa 'Good morning, America' por haber celebrado una boda de ensueño con un vestido precioso cuyo precio ha sido de 47 dólares (43,5 euros). Además, el coste de la fiesta ha sido bastante escueto también: 500 dólares (462 euros).

"Mi traje de novia costó 47 dólares. No quería gastar mucho dinero en un vestido que solo me pondría una vez durante unas pocas horas y que se ensuciaría (la ceremonia era al aire libre)", se ha sincerado la novia en su perfil de Instagram, donde también admite que se probó vestidos de precios muy superiores para el gran día (en torno a los 1.500 dólares o 1.385 euros) antes de tomar su decisión, de la cual está satisfecha.

"¿Era [el que me puse] mi vestido soñado? No, señor, pero no me arrepiento de la decisión que tomé", explica también la novia, que pese a admitir que había otros diseños que le gustaban más, declara que está feliz de haber optado por una opción low-cost en lugar de gastar una fortuna para un evento breve.

Además, el modelo es precioso: elegante, femenino, le sienta como un guante y es de supertendencia, con tirantes finos, escote de pico, tela satinada y espalda al aire. Con silueta de sirena que termina en una pequeña cola, su línea sigue las pautas del resto de vestidos que la novia se probó (y que se pueden ver en un vídeo que ha compartido en su publicación).

¿Y dónde lo ha adquirido? En Shein, revela la novia, que también indica que en dicha tienda hay "toneladas de vestidos de novia por muy poco dinero". Y que, además, son tan bonitos como ese.

En otro momento, la estadounidense, que se presenta como 'creadora de contenido digital' y se manifiesta creyente, incide en la necesidad y en el deseo de Dios de que la gente se replantee la forma de aproximarse a las bodas, con una visión más sencilla (por cierto, la suya terminó con una invitación en el pub Mystys Bar & Night Club a su grupo de invitados, unas 40 personas).

En total, su boda costó unos 500 dólares (462 euros), un precio muy inferior al precio medio por boda, unas 70 veces más caro. "Nuestro objetivo era ser tan minimalistas como fuera posible y gastar lo menos posible", ha añadido Kiara, que también contó con aportaciones estratégicas por parte de los invitados: "Mucha gente nos regaló cosas. Mi madrina me regaló las flores [la novia llevó un precioso boquet de rosas blancas y rosas]; mi hermana nos llevó; mi hermana del alma y mi tía nos dieron una tarta", explica.

Sin embargo, ha sido la elección de su vestido la que ha despertado más visitas e interés en redes como TikTok, donde un vídeo bajo el título "My dress was $47" ("Mi vestido costó 47 dólares") supera los 110.000 likes mientras llama la atención sobre el tema de los vestidos de novia low-cost.

