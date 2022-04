El traje de Rocío Osorno de Zara apto para novias que quieren marcar la diferencia

La 'influencer' ha estrenado el conjunto de encaje formado por una 'blazer' y un pantalón que te va a enamorar.

Tamara Conde

La época de bodas ya ha empezado y las redes sociales han dejado constancia de ello. En estas semanas tan marcadas por la multitud de eventos (ya no solo bodas, sino también comuniones, bautizos o graduaciones), nuestras pantallas se inundan de fotos y vídeos con 'looks' maravillosos que lucen tanto los protagonistas como los invitados de las ceremonias. Las 'influencers', una vez más, vuelven a ser las capitanas al mando de las principales tendencias de esta época del año. Rocío Osorno ha sido una de ellas y es que ha publicado en Instagram un post con el 'look' más atrevido de la temporada: un traje blanco formado por chaqueta y pantalón 100% de encaje. ¡Y lo mejor de todo es que es de Zara y está disponible en todas las tallas!

Seas novia o invitada (de otro evento que no sea una boda, claro), si lo que buscas es ir a la última y marcar la diferencia, este es el traje que necesitas. Formado por una 'blazer' y un pantalón de pata ancha, el conjunto es la auténtica definición de elegancia y originalidad al mismo tiempo. Es perfecto tanto para llevar ambas piezas, como por separado, combinando con otras prendas. La 'influencer' sevillana ha optado por el 'total look' combinándolo con un top tipo corsé blanco y con fruncidos. Este se puede conseguir en 'House of cb' y es una prenda muy femenina y favorecedora.

Como ya íbamos viendo desde principios de año, el vestido de novia ha sido reemplazado en numerosas ocasiones por un traje blanco. Acostumbradas a ver impresionantes vestidos llenos de detalles y colas infinitas, ver como una novia se casa vestida de traje de chaqueta es algo que aún nos sorprende, pero que vamos a seguir viendo probablemente en muchas ocasiones más. Y que nos encanta, por la facilidad de combinarlo y porque se puede ir igual de elegante y guapa que con un clásico vestido nupcial.

- Rocío Osorno confirma que todo lo que necesitas este verano es este mini bolso de Zara

- La novia con vestido corto, maxivelo y chaqueta de Zara (y su boda 'a la fuga' en Sevilla) que ha hecho soñar a Instagram

La forma de dar el 'sí quiero' ha cambiado completamente en todos los sentidos. Hay quién prefiere mantener ciertas tradiciones, pero cada vez son más los novios y las novias que prefieren apostar por la tendencia, la novedad y lo original. Por eso, si se acerca la fecha de un evento importante o de tu propia boda y aún no sabes qué ponerte, no dudes en apostar por la opción del traje. Cualquier elección será la correcta e ideal siempre y cuando te sientas cómoda y bella en un día tan especial.