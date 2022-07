La novia en zapatillas Converse de la que todo el mundo habla en Instagram

Un look de boda cómodo, fresco y desenfadado que no sabemos cómo no se nos había podido ocurrir llevar antes.

¡La de alegrías que nos están dando las bodas que estamos disfrutando este verano! Que hayamos pasado casi dos años sin apenas celebraciones o con estas algo descafeinadas ha provocado que el nivel de ganas de fiesta aumenten de forma considerable y con él, de forma proporcional, se haya puesto toda la carne en el asador para que así fuera. Y no nos estamos refiriendo en exclusiva a sonados enlaces como los de las influencers Marta Lozano, Lucía Pombo o Teresa Andrés Gonzalvo, sino a otros que, aunque no hayan sido tan mediáticos, han sido capaces de captar nuestra atención por lo diferente de sus propuestas. Instagram fue quien nos puso en la pista de cómo la diseñadora María de la Orden pronunciaba "sí, quiero" en París con un look años 50 con sombrero incluido o cómo la cofundadora de las firmas La Veste y Vasquiat, Blanca Miró, lo hacía con un diseño vintage de Dior en lo que eran dos looks de novia atípicos, y ahora ha sido esta misma red social la que nos ha mostrado una fórmula inesperada para pasar por el altar con éxito. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marta López Martínez (@martalopezmar) Ha sido una novia anónima de nombre Marta quien se ha ganado nuestro 'like' al olvidarse de protocolos y convencionalismos para calzarse en el día de su boda unas zapatillas Converse. Además unas muy especiales porque, tal y como ella misma ha compartido en sus redes, se trata de un par en color blanco que una amiga suya había personalizado para la ocasión con un dibujo de ella y su ya marido junto a sus respectivos nombres. Eso sí, a juzgar por las fotografías que hemos podido ver de su look, no las ha llevado frente al altar porque para ese momento eligió un vestido clásico de manga corta y líneas sencillas con unas sandalias de tacón. Fue para la celebración posterior cuando decidió cambiarse de ropa y de zapatos para dejar paso a un calzado más cómodo que le acompañara durante el baile con un diseño de Massimo Dutti. Ya te habíamos hablado de los diseños que Inditex había lanzado recientemente bajo su línea Studio de Massimo Dutti, pero quizá no habías reparado en lo maravillosas que son sus creaciones hasta que no has visto este vestido largo de tejido ligero con detalles en relieve que cuenta con un favorecedor escote halter y un vuelo impecable. Con él, las mencionadas zapatillas y su melena suelta, esta novia ha logrado que no se deje de piropear su estilismo nupcial fresco, juvenil y desenfadado y vaya a permanecer en nuestra retina durante mucho tiempo.