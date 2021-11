¿Reutilizar tu vestido de novia? María Castro es una experta en hacerlo (una y otra vez) sobre la alfombra roja

Los Premios Fotogramas de Plata le han brindado a la actriz una nueva oportunidad para sacar del armario el look de su gran día. Y no es la primera vez que lo hace.

SILVIA VÁZQUEZ

"¿Quién dice que los vestidos de boda son solo para la ocasión y ya?", se preguntaba María Castro después de deslumbrar en el Festival de Málaga tras "rescatar del trastero" su look nupcial. La actriz acaparó entonces todas las miradas al darle una segunda vida a esta prenda (romántica, de mangas con volumen y falda con cola) firmada por Hoss Intropia y avisó: "con este ya van dos "ocasiones"... y no será la última".

Y parece que el día ha llegado, ya que este lunes la exgimnasta ha vuelto a hacer un ejercicio de reciclaje de moda, en este caso recuperando su estilismo de la reboda, es decir, del día después de su enlace: una preciosa pieza de lentejuelas iridiscentes con la que ha marcado la diferencia (o, quizás, se ha saltado la etiqueta) en la 'red carpet' de los Premios Fotogramas de Plata 2020, por la que ha desfilado junto a otras compañeras de profesión como Blanca Suárez, Juana Acosta o Macarena García, todas ellas vestidas de riguroso negro.

"Como conté por ahí, no tenía demasiado tiempo para ir de 'showroom' en 'showroom' buscando el vestido perfecto... De hecho no creo en “el vestido perfecto”, ni siquiera perseguía esa filosofía cuando me casé", justificaba la intérprete este verano tras haber lucido su vestido de novia en la alfombra roja.

"Buscaba (en mi gran día), y busco en cada ocasión, vestidos con los que sentirme yo... que resalten lo que soy, sin que me disfracen, ¡y con los que además me sienta cómoda! Me sienta yo. Cuando fui al trastero a rescatarlo, parecía un vestido sin dueña... abandonado (es que en la boda lo exprimí al máximo, llegando a anudar hasta la cola), pero oye, fue limpiarlo, plancharlo y mimarlo un poco.... ¡y como nuevo!"

Esa explicación que María Castro ofreció entonces podría servir perfectamente para entender por qué ha apostado, una vez más, por utilizar uno de los vestidos más especiales de su vida. ¡Chica lista!

Y es que, en pleno 2021, no cabe duda de que lo realmente 'cool' es tirar de fondo de armario (tanto por razones económicas, como por medioambientales). Así lo hacen desde la reina Letizia -que desde que comenzó la pandemia no ha dejado de crear auténticos 'lookazos' con prendas que llevaban años sin salir de su vestidor- hasta la mismísma Carrie Bradshaw -a quien hemos pillado reutilizando algunos de sus accesorios más recordados de 'Sexo en Nueva York' durante el rodaje del esperado 'reboot' de la serie-. Y no seremos nosotras quienes les llevemos la contraria: ¡se acabó el despilfarrar!