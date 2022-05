La 'influencer' Silvia Zamora pasará este año por el altar, por eso no ha querido perderse la Barcelona Bridal Fashion Week, a la que asiste como invitada de excepción al desfile de Atelier Pronovias.

SILVIA VÁZQUEZ

Las campanas de boda no dejan de sonar en Instagram. Lucía Pombo, Marta Lozano, Teresa Andrés Gonzalvo o Silvia Zamora son algunas de las 'influencers' españolas que darán el 'sí, quiero' en los próximos meses y todas ellas ya han comenzado a ultimar los preparativos para su gran día. A esta última (más conocida en redes como Lady Addict) la hemos encontrado buscando inspiración para su vestido de novia en el 'front row' del desfile de Atelier Pronovias, al que también han asistido Carmen Lomana o Victoria Federica y que se celebra en el marco de la Barcelona Bridal Fashion Week, el mejor escaparate de tendencias nupciales de nuestro país. Ella misma nos cuenta, ilusionada, cómo está viviendo el camino hacia el altar.

¿Qué podemos esperar de tu vestido de novia? ¿Será clásico, arriesgado, 'made in Spain'…?

Pienso que se puede intuir fácilmente lo que se puede esperar en mi vestido de novia. Como dato, ya sabéis que será una boda íntima y familiar, así que no llevaré nada de estilo princesa, ni clásico, ni nada demasiado romántico.

¿Tenías claro desde el principio qué tipo de vestido querías o te has dejando inspirar por las tendencias vistas en la Barcelona Bridal Fashion Week?

Me abrumaba la idea de esa gran decisión, pero hace poco me di cuenta de que tengo muy claro lo que quiero y eso me ha tranquilizado.

¿Has cogido alguna idea de los desfiles a los que has acudido?

Sí, he estado al tanto de las tendencias en la Barcelona Bridal Fashion Week y en el desfile de Pronovias he podido coger algunas ideas que me han ayudado a estar más segura de mi apuesta.

¿Seguirás la tradición de llevar algo nuevo, algo viejo, algo prestado y algo azul en tu gran día?

No, no creo, no soy nada tradicional. Aunque tampoco lo descarto si se presenta alguien con algún detalle.

Actualmente el universo nupcial es amplísimo. ¿Te estás encargando tú de todo o cuentas con la ayuda de una 'wedding planner'?

Ahora comienza la cuenta atrás y es cuando empezaré a plantearme muchas cosas. Seguramente contacte con alguien que me ayude porque, aunque sea algo familiar y pequeño, quiero que sea muy especial.

¿Tienes algún recuerdo especial o anécdota de estos meses de preparativos?

Un recuerdo muy especial fue que cuando me lo pidió, estábamos en Mallorca de vacaciones y disfrutando de unas vistas increíbles desde un acantilado. Y fue muy emotivo porque yo no me lo esperaba, ¡me puse tan nerviosa que le tuve que decir que por favor me lo repitiera!

¿Hay algún detalle de este proceso que te haga especial ilusión?

Que a mi entorno le ha hecho mucha ilusión, así me lo trasmiten y eso me da mucha alegría. Sobre todo porque ven que yo estoy bien, más que por el matrimonio en sí. Estamos viendo una etapa muy bonita; el amor correspondido es una satisfacción de la vida.

¿Cuál es el mejor consejo que te han dado (y quién) en referencia a tu boda?

Mi mejor amigo, Luis, también se casa este año y para su boda han decidido que no quieren hashtags, ni stories, ni posts... Será una boda increíble de tres días en Menorca y no le faltará un detalle. Me gustó mucho ese espacio de intimidad para los novios y también para sus invitados. Hablamos sobre esto y de vivir el momento intensamente; su decisión me pareció un buen consejo. Así que haremos fotos para el recuerdo y yo haré miles con el vestido, no os quepa la menor duda; pero no habrá la presión de retransmitir nada, el momento y ese día lo viviremos sin redes sociales.

- 7 tendencias en vestidos de novia que triunfar en 2022: del 'drama' a las flores 3D

- Tendencias que marcarán las bodas en 2022: lujo relajado, banquetes eco y km 0...

¿Te estás cuidando de alguna forma especial para la boda?

Pues de momento sigo con mis rutinas de belleza de siempre: practico mi deporte con regularidad y cada dos meses me hago mi tratamiento PRP (plasma rico en plaquetas). Ahora he empezado a darme masajes drenantes y también para liberar estrés, y cuando se acerque la fecha me gustaría realizarme algún facial de radiofrecuencia para conseguir una piel más jugosa.