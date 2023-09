La novedad todoterreno de Parfois para llevar todas tus cosas a la oficina: cómodo, práctico y con gran capacidad

Tras un largo día de reuniones en la oficina, vamos a por los niños al cole y, de ahí, a disfrutar de una merienda con amigas mientras los niños juegan en el parque. Hay días de no parar, de casi no pasar por casa y así va nuestro bolso. Somos conscientes de ello, de hecho uno de los requisitos que buscamos cuando adquirimos un nuevo bolso es que sea un ‘tote' lo más grande posible. Porque llevamos siempre la casa a cuestas y no podemos evitar llevar todo para la oficina y varios ‘por si acasos’.