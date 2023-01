El traje 'denim' de Mónica Naranjo es todo lo que necesitamos para la vuelta a la rutina

¿Qué mejor que un buen look para que volver a la rutina no sea tan complicado? Con el 2023 más que iniciado y con algunas de las tendencias de moda que lo van a reinar asomándose por nuestro radar, toca poner los pies sobre la Tierra y hacer frente a la tan odiada cuesta de enero. Sin embargo, nuestras 'celebrities' favoritas saben que todo es más llevadero con un look que nos fascine, y nosotras, fans incondicionales de ellas y sus estilismos, cogemos inspiración para recrear algunos de ellos y que esa vuelta al trabajo y a la vida responsable no sea tan dura.