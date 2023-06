Miguel Herrán, Ester Expósito, protagonistas de Élite, analizan a sus personajes

Su compañero, Miguel Bernardeau, que ha nacido siendo el hijo de... (la actriz Ana Duato), asegura que el fenómeno fan vendrá si han hecho bien su trabajo y los espectadores se han identificado con los personajes: «Hay que saber gestionar la fama. Yo en casa lo he vivido y espero haber aprendido algo. Tengo esa suerte», asegura. «Pues yo lo llevo fatal... –asegura Miguel Herrán–. Nunca te haces una idea del volumen que puede llegar a coger esto con Netflix. Cuando estrenamos “La casa de papel” en Antena 3, había gente que te reconocía por la calle. Pero Netflix es otro nivel... no puedes huir. Vayas donde vayas, te reconocen. He estado en Grecia, Turquía.. y es agobiante. He tenido que irme de las fiestas de mi pueblo y encerrarme en casa porque tenía hordas de fans en la puerta. Es complicado. Es que voy al gimnasio y me graban vídeos como si fuera un animal de circo», explica el actor.