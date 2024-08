Michelle Obama y el look 'woman power' que pone de acuerdo a las de 20 y a las de 60

Por último, no podíamos dejar de comentar el look beauty elegido para complementar su estilismo, en el que esta maxi trenza era la gran protagonista. Se trataba, como es lógico, de un peinado creado con extensiones, ya que la ex primera dama no tiene una melena tan larga, pero que sin duda iba genial con este look tan potente y 'guerrero' con el que Michelle Obama quiso mostrar su apoyo incondicional a Kamala Harris.