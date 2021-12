Llega la noche más especial del año y estamos deseando darte ideas con respecto a qué ponerte. ¡Toma nota!

Noelia Murillo

La Nochevieja, al igual que la Nochebuena, es un momento para disfrutar en familia, con amigos (si la pandemia lo permite) y, en definitiva para pasárselo bien. La celebración de estas fechas, en muchas ocasiones, depende de nuestra edad... Y es que no siempre nos apetece enfundarnos en el traje de noche si nos vamos a quedar finalmente en casa y no vamos a salir a un pub o a una discoteca.

A pesar de que esto ocurre conforme nos vamos haciendo más mayores, sinónimo de más comodonas, eso no quiere decir que dejemos pasar la noche más mágica del año, con permiso de la de los Reyes Magos, para lucir nuestras mejores galas. Simplemente, porque siempre es buen momento para sentirse bien y bella.

Las propuestas que tenemos a nuestra disposición son muy variadas y versátiles: desde los clásicos vestidos de lentejuelas y terciopelo, dos de los detalles más habituales en las tiendas en estos días; hasta conjuntos formados por blazer y pantalón efecto piel, con el objetivo de no perder ese brillo clásico de la noche del 31 de diciembre.

Pedrería, plumas y paillettes son otros de los complementos principales de las prendas de las noches de diciembre, ya que aportan ese toque de glamour necesario para marcar estas fechas en el calendario y no abandonar las redes sociales, por supuesto: con un buen encuadre y una buena pose, podemos deslumbrar a todos aquellos que no tengan la posibilidad de vernos presencialmente.

Con el objetivo de ofrecerte algunas de las mejores ideas, hemos recopilado algunas de las propuestas más sorprendentes de marcas como Zara, Stradivarius o Polín et Moi. Todas ellas son muy diferentes entre sí, ya que presentan diferentes formatos (midi, corto, largo), tejidos y texturas. Desde el efecto piel hasta las transparencias y los bordados o las aberturas. Lo que sí podemos decir es que las prendas satinadas, sin duda, pueden ser una elección interesante en el caso de que no te veas con terciopelo o lentejuelas y, por eso, no falta en nuestro listado.

Si aún no has decidido qué ponerte y alguno de estos looks te encaja, no dudes en ir corriendo a la tienda (¡quedan muy pocas unidades!) para hacerte con esa falda o ese blazer que llevabas tanto tiempo pensando en comprar. Porque es un buen momento para regalarte algo a ti misma y más si sabes que lo vas a disfrutar como nunca. ¡Adelante!