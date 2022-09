La duquesa de Sussex ha optado por un look original (sin salirse del luto riguroso) con un vestido capa de corte midi y un maquillaje en el que los ojos extremadamente ahumados son los grandes protagonistas.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

A los 96 años y firmando el reinado más largo de la historia (70 años). Así fue el último adiós, el pasado jueves 8 de septiembre, de Isabel II, reina de Inglaterra, cabeza de la que es, probablemente, la monarquía más popular del planeta. La soberana falleció en su residencia de verano, el castillo de Balmoral, horas después de que el Palacio de Buckingham manifestara en un comunicado su preocupación por su estado de salud, algo que hizo saltar todas las alarmas.

Esta mañana ha tenido lugar su funeral, un acto que ha contado con la presencia de más de 500 jefes de Estado, incluida buena parte de las monarquías del mundo, entre las que se incluye, como no, la española. El rey Felipe VI y la reina Letizia fueron de los primeros en confirmar su presencia, algo que también hicieron días más tarde los reyes eméritos, Don Juan Carlos y Doña Sofía.

Tras el servicio religioso, el féretro de Isabel II ha recorrá las calles de Londres en un cortejo fúnebre que ha acabado en el arco de Wellington, en el parque Hyde Park, y tras esto, la monarca recibirá sepultura en privado en una capilla familiar de la iglesia de San Jorge, en el castillo de Windsor.

-La reina Isabel II muere a los 96 años

-Reina Isabel II de Inglaterra: 11 frases para recordarla

Como no podía ser de otra manera, todas las miradas estaban puestas en Meghan Markle, quien para la ocasión ha escogido un total look negro, tal y como manda el protocolo, pero con algunos detalles diferentes que ponen de manifiesto su particular estilo a la hora de vestir. El primero de ellos afecta al estilismo, ya que ha elegido un original vestido capa de corte midi que ha combinado con medias negras, salones de tacón y una pamela de ala ancha.

En cuanto al look beauty, la duquesa de Sussex ha optado por un maquillaje totalmente televisivo, manteniendo los labios en nude y centrando la atención en los ojos, gracias a un 'smoky eye' extremadamente marcado para tratarse de un look de día y de un funeral de estado.

Su particular homenaje a le reina Isabel II ha llegado a través de la elección de los pendientes, unas joyas que ya lució el pasado miércoles 14 de septiembre durante el cortejo fúnebre desde el palacio de Buckingham a Westminster Hall. Meghan Markle ha elegido para este homenaje unos pendientes de perlas y diamantes que le regaló la reina Isabel cuando contrajo matrimonio con el príncipe Harry. Unos delicados pendientes que han sido un símbolo y que, en esta ocasión, homenajean a la figura de la reina.

Los asistentes al funeral de la reina Isabel II Ver 19 fotos

Sin embargo, aunque su look para el funeral no ha sido para nada controvertido, sí que saltaba la polémica ayer mismo cuando supimos que al duque y la duquesa de Sussex se les había retirado la invitación a la recepción de Estado para líderes mundiales y miembros de la realeza extranjera que se realizó el domingo por la noche.

Y es que, al parecer, la pareja recibió la convocatoria al evento, organizado por el rey Carlos y la reina consorte, Camilla, a principios de la semana, pero unos días más tarde los funcionarios del Palacio de Buckingham insistieron en que la recepción era sólo para miembros de la realeza en activo, y por lo tanto esta invitación había sido enviada por error.