Las medias bronceadoras con efecto reductor que arrasan en ventas porque dejan unas piernas superbonitas

Jamás, lleve el look que lleve, me pongo unas medias de ese estilo. Claro está, durante los meses de frío suelo evitar al máximo los vestidos cortos o las prendas midi para decantarme más por pantalones o llevar este accesorio en color negro y muy tupidos. No creo que deba llamarse odio lo que siento por ellas, pero digamos que no he encontrado un par que me enamore. Eso sí, siempre capta mi atención cualquier propuesta que merezca la pena probar.