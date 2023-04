María Pombo nos enseña el vestido 'efecto tipazo' por menos de 30 euros que necesitamos esta primavera (y está en Zara)

La creadora de contenido ha posado para los 'stories' de su cuenta con su barriguita de embarazada frente al espejo con este vestido que, sin ninguna duda, hace un efecto tipazo muy favorecedor. No solo eso si no que su tejido de algodón elástico, además de adaptarse a cualquier silueta es muy agradable al tacto, lo que lo convierte en una prenda comodísima para el día a día. Además, a pesar de ir pegado al cuerpo, promete ser uno de los vestidos mas frescos que no querrás quitarte este verano.