María Pombo encuentra el vaquero efecto vientre plano que además estiliza las piernas

Los pantalones vaqueros llenan nuestros días. Por mucho que tratemos de innovar o buscar otras alternativas al mundo denim, este vuelve a recordarnos su fuerte presencia. De hecho, no es una cuestión personal, es que hasta nuestras 'influencers' completan sus looks todoterreno con unos bonitos y favorecedores jeans. En el último 'lookazo' de María Pombo, no solo podemos comprobar la fuerte presencia de estos tejidos, también nos descubre el pantalón que sientan de maravilla por su efecto vientre plano y porque te hará parecer más alta. ¡Lo tiene todo!