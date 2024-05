María Pombo agota en cuestión de horas el chaleco más 'coquette', pero tenemos alternativas

La tendencia más femenina, dulce y sofisticada ya está muy interiorizada en nuestros armarios. Pero cualquier pieza especial que fichamos como novedad, no tarda en colarse entre nuestros próximos objetivos. De hecho, María Pombo ha encontrado el chaleco más ‘coquette’, pero no nos ha dado ni tiempo a incluirlo en el carrito. Y es que todo lo que lleva y muestra en redes María Pombo es objeto de deseo y este chaleco-top no iba a ser menos.