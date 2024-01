Esta marca española tiene la camiseta de rayas más bonita (y es superbarata)

Además, si buceamos en su currículum, cuenta con el honor de ser una de las primeras piezas ‘genderless’ (y ‘ageless’) de la historia, ya que, para esta, parecen no existir ningún tipo de barreras o fronteras, ya sea por cuestiones de género o de edad. Aunque, como te avanzábamos en el párrafo anterior, esto no siempre fue así, de hecho, no fue hasta 1917 cuando pasó a formar parte de nuestro armario. Este salto se lo debemos a la legendaria Coco Chanel, ya que fue la primera en incorporarla no solo a sus colecciones, sino también a su propio guardarropa. Después, su círculo –ese famoso grupo de bohemios parisinos– seguiría sus pasos, convirtiéndola en todo un símbolo del estilo francés.