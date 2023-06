Lupita Nyong'o se marca un Pedroche en los Tony para regalarnos su look más sorprendente

Seguro que recuerdas cuando en el año 2014 Lupita Nyong'o recogió su premio Oscar a la Mejor Actriz Secundaria por su trabajo en 12 Años de esclavitud con un vestido de pronunciado escote y falda plisada que enseguida pasó a engrosar la lista de los mejores looks de la historia de los galardones. "Este vestido me recuerda a las burbujas del champagne. Es de Prada y pude contribuir a diseñarlo. El color es azul por el cielo de Nairobi. Crecí rodeada de este azul y al llevar este vestido me siento como en casa", explicó la intérprete en aquel momento sobre su acertada elección.