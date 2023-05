Volantes, claveles y un bolso inspirado en las típicas postales de souvenir: así es la colección que Rossy de Palma y Christian Louboutin han creado mano a mano

"Detrás de este proyecto está la idea de poner de relieve la artesanía y el saber hacer en diferentes campos. No fue algo que planteara intencionadamente, pero me he dado cuenta de que en mi trabajo hay una conexión muy fuerte con la artesanía que viene de mi padre. Él era artesano. Para mí es esencial mostrar las dificultades a las que se enfrentan y apoyarlos. Cada país, cada región, cada comunidad tiene su saber hacer. Va del lenguaje a la música, de la carpintería a la escultura y la ropa. Siempre he sentido fascinación por otras culturas y procuro que estén en el foco de atención y tengan voz. Necesitamos mirar más allá de nosotros mismos y nuestra comunidad".