Amelia Bono apuesta por el look que funciona tengas 20 o 40 años: 'leggings' negros y zapatillas

Amelia Bono ha logrado que las fotografías y vídeos en los que muestra sus looks se conviertan en el mayor atractivo de su perfil de Instagram. Más allá de las recetas que prepara y de sus planes con familia o amigos que comparte con asiduidad, la 'it girl' española no deja de acumular seguidores gracias a un estilo muy personal donde despuntan los básicos de fondo de armario, pero también tienen cabida las últimas tendencias.