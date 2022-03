El look Catwoman de María F. Rubíes en la premiere de 'Batman'

Ha apostado por un total look negro, ajustado y súper sexy que le quedaba como un guante.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Sabemos que el negro es una apuesta segura a la hora de crear un look para una ocasión especial. Sin embargo, eso no lo hace menos apetecible e inspirador a la hora de combinar prendas de ese color para combinar estilismos espectaculares. Una prueba de ello es el último look que ha compartido María Fernández Rubíes en su perfil de Instagram, pues ha conseguido dejar sin palabras a sus fans y a nosotras.

El evento en cuestión era la premiere de la película 'Batman', por lo que el outfit escogido no podía ser más adecuado, ya que nos ha recordado a uno de los personajes de la saga, Catwoman. El look estaba compuesto por un mono negro con espalda al aire de Atelier Irati, un cinturón joya de Redondo Brand, una americana de corte crop de la misma marca, y bolso de Alexandre Wang.

Como puedes ver en las imágenes de cuerpo entero, el look lo completan los tacones más deseados de Jimmy Choo, con lazo asimétrico colocado en la puntera de uno de los tacones y en el talón del otro.

Sin duda, una de las cosas más espectaculares del mono, la prenda principal del look, es su original espalda, pues le da un toque atrevido y sexy a la vez que elegante. No es la primera vez que la 'influencer' nos sorprende con este tipo de espaldas, pues sin ir más lejos, hace solo unas semanas, nos descubrió un diseño que estaremos deseando combinar con toda nuestra colección de jeans: un top de punto de Zara.

Se trataba de un jersey de punto con la espalda abierta, que es justo lo que vamos a necesitar los días más fresquitos de primavera. Un diseño que, por su parte frontal, puede parecer muy sencillo por el punto canalé, pero que por su espalda no podremos dejar de pensar en él. El detalle de las tiras cruzadas en la espalda permite la multiposición y una serie de acabados distintos, con una lazada en la espalda o ambas tiras cruzadas en la parte delantera del diseño.