Tras ver este look en Milán solo quiere llevar medias rojas con mocasines y camisa blanca

Y es que por mucho que las tendencias me rodeen en el día a día, es lo que tiene trabajar con expertas en moda y escribir acerca de compras, mis looks del día a día tiene el negro y el gris como colores protagonistas y me cuesta salir de los pantalones vaqueros o los pantalones tipo sastre. Sin embargo, de vez en cuando aparece una combinación que capta mi atención y hasta me gusta probar. Pues bien, ha ocurrido, y nunca pensé que fuese a conquistarme unas medias rojas. Y es que, otro detalle que me caracteriza es mi cruzada a este complemento, no llevar medias es mi mantra, por mucho frío que haga.