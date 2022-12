Laura Escanes ya tiene bolso favorito para este invierno (y es de 'animal print')

Laura Escanes ponía el broche final con este bolso a un look protagonizado por un abrigo blanco que es una auténtica maravilla. También pertenece a Mango y su diseño largo , 'oversize' y con solapas es ideal para favorecer la figura al mismo tiempo que vas calentita. No necesitamos más motivos para que este abrigo se convierta en un 'must' para esta temporada. Además del abrigo, ha optado por unos 'jeans' básicos y un jersey de rayas marineras (todo de Mango) para crear un look lleno de básicos, pero ideal para múltiples ocasiones.